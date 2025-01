Inizialmente si credeva che Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, di 82, erano morti a causa di un avvelenamento da funghi. I due anziani erano stati trovati privi di vita nella loro abitazione di via Ghibli il 5 dicembre e da quel momento sono partite le indagini dei Ris. I riscontri sugli alimenti trovati in casa, però, non hanno dato risposte certe. Nella notte, a seguito di un lungo interrogatorio, è stato sottoposto a fermo uno dei due figli della coppia.

Cagliari, svolta nelle indagini sui due coniugi morti avvelenati: fermato il figlio

Il 44enne Claudio Gulisano è stato sottoposto a un fermo nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2024, in seguito ad un lungo interrogatorio durato circa sei ore. Le risposte che l’uomo ha dato al pm non hanno convinto, tanto che il figlio della coppia cagliaritana trovata morta a inizio dicembre risulta ora accusato di duplice omicidio volontario e si trova in carcere a Uta. Interrogato anche l’altro figlio di Luigi e Marisa che, però, non risulta essere indagato.

Cagliari, svolta nelle indagini sui due coniugi morti avvelenati: cosa sappiamo

Al momento, non si conosce ancora l’origine della sostanza che ha portato all’avvelenamento e alla successiva morte dei due anziani coniugi. I Ris stanno ancora proseguendo le analisi sui cibi trovati in casa, ma ora non resta che attendere i risultati degli esami condotti dal medico legale sul corpo di Luigi e Marisa.