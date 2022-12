Calcio: Allegri, 'Chiesa può essere a disposizione a Cremona, per Szczesny niente di grave'

Torino, 30 dic. - (Adnkronos) - "Chiesa sta bene, può essere disponibile per Cremona, vediamo. Ha fatto un buon allenamento con la squadra, oggi ha fatto differenziato ma le condizioni sono buone. Vlahovic ha buone possibilità di recupero anche se ovviamente non per Cremona. Bonuc...

– (Adnkronos) – "Chiesa sta bene, può essere disponibile per Cremona, vediamo. Ha fatto un buon allenamento con la squadra, oggi ha fatto differenziato ma le condizioni sono buone. Vlahovic ha buone possibilità di recupero anche se ovviamente non per Cremona. Bonucci è ancora fermo ai box, De Sciglio dovrebbe recuperare ma anche lui non credo per Cremona. Abbiamo la possibilità di averli tutti nel giro di dieci giorni, comunque i ragazzi aggregati sono tutti bravi.

A Cremona dobbiamo fare una partita seria, è la prima dell’anno e sarà la più complicata soprattutto a livello mentale". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri fa il punto sui recuperi dei suoi giocatori alle prese con degli infortuni, in vista della ripresa del campionato. "A Szczesny si è bloccato il collo prima del gol, non dovrebbe essere un grosso problema ma se non ce la fa è pronto Perin", aggiunge Allegri, ai microfoni di Sky Sport, dopo l'amichevole con lo Standard Liegi all'Allianz Stadium.