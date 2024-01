Calcio: Bach, 'Beckenbauer leggenda dello sport e amico leale'

Berlino, 8 gen. - (Adnkronos) - "Con grande tristezza ho appreso della morte di Franz Beckenbauer. Era una leggenda dello sport ben oltre il calcio. Per me personalmente è stato un amico intimo e leale per più di quattro decenni, qualcuno su cui potevo sempre contare". Cos&ig...

Berlino, 8 gen. – (Adnkronos) – "Con grande tristezza ho appreso della morte di Franz Beckenbauer. Era una leggenda dello sport ben oltre il calcio. Per me personalmente è stato un amico intimo e leale per più di quattro decenni, qualcuno su cui potevo sempre contare". Così il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, ricorda Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco, morto all'età di 78 anni. "La sua personalità estroversa e l'umiltà nell'incontrare le persone, così come i suoi numerosi impegni di beneficenza personali, testimoniavano la sua eccezionale personalità -aggiunge il numero uno dello sport mondiale-. Grazie a queste caratteristiche e ai suoi successi sportivi unici come giocatore, allenatore della nazionale e presidente del comitato organizzatore locale dei Mondiali del 2006 in Germania, ha dato un contributo allo sport in Germania più di quasi chiunque altro. Franz Beckenbauer è sempre stato un ambasciatore simpatico e molto rispettato della Germania e del calcio in tutto il mondo"."È sempre stato un amico gradito per l'intero movimento olimpico. Mi mancheranno moltissimo gli incontri e le conversazioni con lui. Il Cio lo ricorderà con onore e gratitudine. I miei pensieri vanno alla sua cara moglie Heidi, che si è presa cura di lui così amorevolmente durante il momento difficile della sua malattia, ai suoi figli e alla sua famiglia", conclude Bach.