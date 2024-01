Calcio: De Santis, 'arbitri non da bocciare ma serve una riforma dell'Aia'**

Roma, 8 gen. - (Adnkronos) - "Preferisco non dare voti al girone d'andata della classe arbitrale. Di certo non sono da bocciare ma io credo che serva una riforma dell'Aia. In primis credo servirebbe una riduzione dell'organico, ora ci sono oltre 40 arbitri che possono dirigere ga...

Roma, 8 gen. – (Adnkronos) – "Preferisco non dare voti al girone d'andata della classe arbitrale. Di certo non sono da bocciare ma io credo che serva una riforma dell'Aia. In primis credo servirebbe una riduzione dell'organico, ora ci sono oltre 40 arbitri che possono dirigere gare di Serie A e B, io tornerei a un numero di 30-32. Se ne gioverebbe la qualità. In più dividerei le carriere tra arbitri e Var, serve una specializzazione, o si arbitra o si sta in sala Var". Così all'Adnkronos l'ex arbitro Massimo De Santis, dopo le polemiche legate agli arbitraggi dello scorso fine settimana.

"Mi piacerebbe -prosegue De Santis- anche vedere un diverso approccio nel rapporto con i giocatori e vedere gli arbitri dirigere le partite liberi di testa come eravamo noi qualche anno fa. In più possono scendere in campo sapendo che hanno il supporto tecnologico che può dare una mano".