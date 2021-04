Calcio: Europei, oltre 20.000 spettatori a Wembley per partite Inghilterra

Londra, 8 apr. – (Adnkronos) – Un massimo di 22.500 tifosi a Wembley per ogni partita della Nazionale inglese ai prossimi campionato europei di calcio. E' quanto ha garantito la Federcalcio inglese (FA) all'Uefa, secondo quanto riportato dal Times. Per i match degli Europei il Governo inglese ha deciso di fare un’eccezione, dal momento che il numero degli spettatori è più del doppio di quanto permesso dalla roadmap disegnata dal governo per eventi all'aperto.