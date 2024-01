Calcio: Gasperini, 'nessun rigore a favore, non siamo abili a tuffarci in area'

Bergamo, 9 gen. - (Adnkronos) - "Rigori a favore? Il problema non è quest'anno, ormai dobbiamo fare un anno intero visto che l'ultimo lo abbiamo avuto nell'8-2 con la Salernitana. Nel girone d'andata siamo stati l'unica squadra a non aver avuto un rigore a favore...

Bergamo, 9 gen. – (Adnkronos) – "Rigori a favore? Il problema non è quest'anno, ormai dobbiamo fare un anno intero visto che l'ultimo lo abbiamo avuto nell'8-2 con la Salernitana. Nel girone d'andata siamo stati l'unica squadra a non aver avuto un rigore a favore, ma anche nel girone di ritorno dello scorso anno. Non abbiamo tanti episodi da reclamare, ma visto quanto si vanno a cercare i rigorini ne avremmo potuti avere una decina". Così l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan. "Non ci sono stati episodi clamorosi ma non siamo molto abili a fare tuffi dentro l'area ed evidenziare certi episodi che stanno diventando rigori certi, c'è una ricerca spasmodica ad ingannare l'arbitro e a far credere che questi siano rigori. Ormai ogni contatto è un rigore", aggiunge il tecnico nerazzurro.