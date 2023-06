Calcio: Gravina, 'Var dai quarti all'Europeo Under 21? Idea che andava sollecitata'

Calcio: Gravina, 'Var dai quarti all'Europeo Under 21? Idea che and...

Roma, 26 giu. – (Adnkronos) – "Dopo Francia-Italia non c'è stata nessuna trattativa, ma solo una riflessione mia personale che ho fatto con ragazzi e addetti ai lavori. Non potevo lasciar cadere come se fosse un fatto personale legato alla nostra Nazionale. Mi sono posto un tema oggettivo perché l'Italia, o qualunque altra squadra, dai quarti non ha più la possibilità di recuperare con altre gare essendo ad eliminazione diretta. Mi sono permesso di fare una riflessione con gli organi competenti; c'era già un'idea, ma andava sollecitata". Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a margine del Consiglio Federale, tornando sugli episodi di Francia-Italia all'Europeo Under 21 e sulla decisione di introdurre la Var dai quarti di finale.

Poi, sul cammino degli Azzurrini, il numero uno del calcio italiano sottolinea come contro la Svizzera ci sia stata "un'ottima prestazione con un primo tempo entusiasmante. Avvertiamo un po' di stanchezza perché siamo a fine campionato, ma mi sembra che ci sia un bellissimo quadro d'insieme. La squadra è composta da ragazzi interessanti e spero che questi spot possano aiutare le società a favorire l'inserimento di tanti giovani".