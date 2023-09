Calcio: Lautaro salva l'Inter, 1-1 con la Real Sociedad all'esordio in Champions

San Sebastian, 20 set.(Adnkronos) – L'Inter, finalista della scorsa edizione della Champions League, riparte con un prezioso pareggio in trasferta. A San Sebastian contro la Real Sociedad la squadra nerazzurra gioca una partita di sofferenza. Inzaghi parte con cinque novità rispetto al derby e subisce l'avvio veemente degli spagnoli: prima un palo, poi il gol di Mendez al 4'. Padroni di casa insidiosi anche nella ripresa, ma alle corde nel finale dove esce la maggiore qualità dell'Inter che trova il pari di Lautaro Martinez a 3' dal novantesimo.

La serata parte male per gli ospiti, in campo con la terza maglia di color arancione: tre minuti e Dumfries spiana la strada a Tierney, solo il palo dice no a Barrenetxea. Un minuto più tardi Bastoni commette un clamoroso errore di presunzione e la Real passa. Il difensore lombardo regala palla, in maniera gratuita, a Mendez appena fuori dall'area di rigore: tutto facile per il centrocampista dei baschi che firma l'1-0. Sotto di un gol, la squadra di Inzaghi sbanda e chiuderà la prima frazione di gioco con zero tiri in porta. Ben diverso il primo tempo dei padroni di casa, in controllo totale della partita e vicini al raddoppio con Le Normand a Kubo.

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo: Mendez da punizione prima, Oyarzabal di testa da due passi poi, impegnano Sommer che si fa trovare pronto. Inzaghi corre ai ripari: fuori Bastoni, Asllani e Arnautovic. Entrano Dimarco, Frattesi e Thuram, la musica cambia fino a un certo punto. Al 65' Inzaghi rischia di perdere Barella: l'arbitro Oliver vede un fallo di reazione che non c'è ed espelle il sardo, il VAR lo richiama e l'inglese corregge il proprio errore. Inzaghi prova ad alzare il baricentro della sua squadra: fuori Mkhitaryan, dentro Alexis Sanchez. Al 78' l'Inter trova il pari: lo firma Thuram, ma la rete non viene convalidata per la posizione irregolare di Carlos Augusto, autore del cross per il francese. Il gol arriva al minuto 87: al termine di un'azione insistita degli ospiti, Frattesi pesca sul secondo palo Lautaro, che non si fa scappare l'occasione e da bomber di razza realizza l'1-1 finale.