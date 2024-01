Calcio: Lega Serie A, assegnati per 4 anni i diritti tv del campionato in India

Milano, 8 gen. – (Adnkronos) – "Si è svolta oggi pomeriggio, nella sede di Milano, l'Assemblea delle Società della Lega Serie A. Durante la riunione i Club si sono aggiornati su tutti i temi all'ordine del giorno, alcuni dei quali saranno oggetto di prossimi incontri con le componenti federali. I Club hanno inoltre deliberato l`assegnazione dei diritti audiovisivi internazionali della Serie A, della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana in India e nel subcontinente indiano per quattro stagioni, registrando negli stessi territori un incremento significativo rispetto ai precedenti accordi". Così la Lega Serie A in una nota al termine dell'Assemblea odierna, che si è tenuta a Milano.