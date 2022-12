Milano, 30 dic.

– (Adnkronos) – "Sicuramente sarà un appuntamento molto importante e stimolante, un po' perché è tanto che il Milan non arriva agli ottavi di finale di Champions League, un po' perché affrontiamo una grande squadra allenata da un grandissimo allenatore come Antonio Conte". Lo dice l'allenatore del Milan Stefano Pioli, nella sua intervista a 'Sport Mediaset', in merito alla sfida agli ottavi di Champions League contro il Tottenham in programma a febbraio.