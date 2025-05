Calcio, quote Sisal: Psg davanti all'Inter nella notte di Champions

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Sabato sera, all’Allianz Arena di Monaco, si scrive un pezzo di storia del calcio. Inter e PSG si contendono la Champions League, la prima con il nuovo format, e, comunque vada, sarà un evento. I nerazzurri vogliono riportare la Coppa dalle Grandi Orecchie in Italia a distanza di 15 anni, era l’Inter del Triplete di Mourinho, mentre i transalpini sognano di alzare al cielo quel trofeo sempre inseguito ma mai raggiunto.

La finale tra Inter e PSG racchiude tante storie dentro di sé: gli esperti Sisal vedono i ragazzi di Luis Enrique favoriti a 2,25 rispetto al 3,25 di Lautaro e compagni mentre il pareggio si gioca a 3,40. Stessa quota per la gara che arriva ai supplementari, scenario che non si avvera da nove anni, mentre si sale a 6,25 per una conclusione ai calci di rigore. PSG avanti, a 1,67, per la conquista della sua prima Champions mentre la numero quattro per l’Inter è offerta a 2,25.

La storia recente della sfida racconta che, nelle ultime sei finali, la tensione ha prevalso sullo spettacolo visto che ha sempre e solo segnato una squadra e non sono mai stati realizzati più di due gol totali: ecco perché la Combo No Goal + Under 2,5, a 2,35, è ipotesi concreta. Ottenere il massimo con il minimo sforzo: un risultato esatto di 1-0, uscito in quattro degli ultimi cinque incontri che assegnavano la coppa, è dato a 9,00 per i francesi mentre pagherebbe 12 volte la posta quello a favore dei nerazzurri. Pochi gol, tanta tensione; un rigore si gioca a 3,00, un’espulsione a 4,75. Ogni situazione potrebbe generare una marcatura: un gol di testa, a 3,00, ma anche una rete dalla panchina, a 2,75, potrebbero decidere il match.

Ogni bambino sogna di vivere una notte come quella dell’Allianz Arena, una notte che ti fa entrare nella storia del calcio. Il PSG ha in Ousmane Dembélé, a segno a 3,00, il suo uomo di punta come dimostrano gli 8 gol nella competizione. Al suo fianco ci sarà Khvicha Kvaratskhelia, vecchia conoscenza del calcio italiano, che da gennaio veste la maglia dei parigini. Il georgiano ha messo insieme, in tutte le competizioni, 6 gol e 6 assist: ripetersi in finale con una marcatura o un passaggio vincente è ipotesi data a 2,25. In casa Inter gli occhi di tutti, neanche a dirlo, saranno su Lautaro Martinez.

Il capitano nerazzurro, nel tabellino dei marcatori a 3,50, vuole imitare il connazionale Diego Milito, El Principe, che 15 anni fa trascinò la squadra di Mourinho al successo in Champions. Ma il Toro avrà bisogno del miglior Marcus Thuram, 18 reti e 9 assist finora, per riportare in Italia un trofeo che manca dal 2010: il figlio del grande Lilian che sfodera un gol o un assist si gioca a 2,75.