Calcio: Totti, 'Roma in finale meraviglioso, sarà partita combattuta'

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - "È stata una sensazione meravigliosa vedere la Roma in finale. Da tifoso della Roma, è una delle cose più belle in assoluto. È una sensazione incredibile raggiungere due finali consecutive per la prima volta dopo tanti anni. Speriamo che l...

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "È stata una sensazione meravigliosa vedere la Roma in finale. Da tifoso della Roma, è una delle cose più belle in assoluto. È una sensazione incredibile raggiungere due finali consecutive per la prima volta dopo tanti anni. Speriamo che le cose vadano per il verso giusto". Lo dice Francesco Totti, leggenda della Roma, al sito della Uefa. "Sarà una partita dura e combattuta, tutto può succedere. Credo che il Siviglia abbia più esperienza in queste finali. Se non sbaglio hanno giocato sei finali e le hanno vinte tutte e sei. Quindi, prima o poi, con un po' di fortuna, ne perderanno una", conclude Totti.