Calcio: Trancassini, 'celebriamo con orgoglio i 124 anni di storia della Lazio'

Roma, 9 gen. – (Adnkronos) – "Oggi celebriamo con orgoglio i 124 anni dalla fondazione della prima squadra della Capitale. Tanti auguri alla nostra amata SS Lazio che in questi anni ci ha regalato tante emozioni e successi. In 124 anni di storia la SS Lazio ha fatto crescere tanti campioni, anche di livello internazionale, trasmettendo valori positivi e un senso di appartenenza e aggregazione. Oggi celebriamo questo compleanno importante con lo stesso amore di sempre e con l’orgoglio di far parte di questa grande famiglia: sempre forza Lazio, di Padre in Figlio". Lo dichiara in una nota il presidente del Lazio Club Montecitorio, l'onorevole Paolo Trancassini.