Calendario degli scioperi marzo 2026: treni, aerei e tpl da monitorare

Marzo 2026 si preannuncia complicato per la mobilità in Italia: il mese include agitazioni nazionali e proteste locali che interesseranno treni, aerei e il trasporto pubblico locale. L’articolo elenca le date principali e fornisce indicazioni utili per gli spostamenti, con riferimenti alle fasce orarie e alle aree coinvolte.

Le giornate a maggior impatto nazionale

Al centro delle preoccupazioni figura il 9 marzo 2026, giornata di sciopero generale che coinvolgerà settori pubblici e privati. L’agitazione potrebbe produrre ripercussioni su servizi essenziali come scuola e sanità. Per i viaggi è necessario verificare in anticipo le comunicazioni delle singole aziende di trasporto, poiché la portata dello sciopero può variare in base alle sigle sindacali promotrici.

Il 18 marzo: giornata critica per il traffico aereo

Il 18 marzo 2026 è indicato come giornata critica per il traffico aereo a causa di agitazioni sindacali che interessano compagnie e servizi di terra. Sono previsti uno sciopero del personale di Ita Airways ed easyJet, indetto da USB Lavoro Privato dalle 13 alle 17, e astensioni dell’handling negli scali lombardi promosse da Cub Trasporti.

Le astensioni dell’handling prevedono fasce orarie variabili, fino alla copertura della giornata per alcune sigle, con orari che in certi casi vanno dalla mezzanotte alle 23:59. L’insieme delle iniziative può tradursi in ritardi e cancellazioni dei voli, con particolare attenzione per gli aeroporti di Milano.

La portata effettiva delle ripercussioni dipenderà dalle adesioni e dalle comunicazioni aziendali. Per ora le compagnie e gli scali hanno annunciato possibili variazioni di operatività, con aggiornamenti che potranno influire sulle partenze e sugli arrivi nello scalo milanese.

Inoltre, dopo le possibili ripercussioni sul traffico aereo segnalate per lo scalo milanese, il calendario dei trasporti locali indica nuovi disagi. Il 27 e il 28 marzo 2026 sono i giorni con maggior rischio di interruzioni per il TPL.

Le iniziative sindacali interesseranno servizi urbani e suburbani in diverse province. Le modalità variano: sono previste astensioni di 24 ore oppure blocchi limitati alle fasce orarie mattutine o serali, a seconda delle organizzazioni promotrici. Le autorità locali e le aziende di trasporto hanno comunicato che seguiranno aggiornamenti sull’operatività, utili per pianificare spostamenti e coincidenze.

La situazione resta soggetta a sviluppi: saranno necessari monitoraggi delle comunicazioni ufficiali delle prefetture e delle società di trasporto per conoscere eventuali modifiche ai servizi.

Episodi locali rilevanti

A seguito delle comunicazioni ufficiali, sono stati segnalati scioperi in diverse aree metropolitane che potrebbero incidere sul servizio.

Tra le iniziative previste, a Milano e hinterland il personale di ATM è chiamato a una giornata di astensione di 24 ore indetta da Ai Cobas. A Napoli è programmata la protesta del personale EAV in orario serale, dalle 19:00 alle 23:00. In Puglia il 28 marzo risultano interessate le aziende di Bari e Molfetta con blocchi diurni e serali. In Sicilia e in Abruzzo il 16 marzo è stato indicato come momento critico per il trasporto pubblico locale, con più aziende sul territorio che fermeranno i servizi in orari differenziati.

Oltre agli appuntamenti già citati, il calendario di marzo include ulteriori iniziative locali che possono creare disagi ai pendolari. All’inizio del mese sono stati annunciati scioperi con orari differenziati: il 2 marzo a Bolzano (SASA) con interruzioni mattutine e pomeridiane; il 6 marzo a Napoli per il personale viaggiante della divisione ferro delle Linee Vesuviane; il 13 marzo a Udine; e il 16 marzo in varie province siciliane e abruzzesi. Le agitazioni riguardano in prevalenza il trasporto pubblico locale e servizi regionali, con possibili ripercussioni sulle corse di pendolari e studenti.

La lezione della tregua olimpica

Il periodo delle Olimpiadi Milano Cortina aveva determinato una tregua nei conflitti sindacali, accompagnata da servizi potenziati e orari estesi per garantire gli eventi. Con la conclusione di quella parentesi, alcune sigle sindacali hanno ripreso le mobilitazioni programmate. Questo ha contribuito alla concentrazione delle date successive e alla maggiore visibilità delle proteste sul territorio.

Come organizzare i propri spostamenti

Per i pendolari e i viaggiatori che si spostano sul territorio nazionale è opportuno adottare misure preventive per ridurre disagi e ritardi. Si raccomanda di verificare le informazioni ufficiali di Trenitalia, Trenord, le compagnie aeree e le aziende di trasporto pubblico locale prima della partenza. È consigliabile prevedere soluzioni alternative, come un anticipo del viaggio o modalità di trasporto differenti, e valutare le condizioni di rimborso e le polizze per biglietti aerei o ferroviari.

Il calendario segnala alcune date critiche nel marzo 2026: 2, 6, 9, 13, 16, 18, 27 e 28 marzo. Le ripercussioni possono variare a seconda del settore e del territorio; per questo la miglior precauzione resta l’informazione preventiva e la pianificazione degli spostamenti. Durante le giornate indicate è utile monitorare anche i canali social e le comunicazioni in tempo reale delle aziende, oltre ai portali istituzionali, per aggiornamenti su cancellazioni, limitazioni o servizi sostitutivi.