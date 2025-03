L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si prospetta una giornata di disagi per i viaggiatori. È stato proclamato uno sciopero generale che coinvolge sia il settore pubblico che quello privato, con impatti significativi soprattutto sui treni e sugli aerei, ma anche per coloro che dovranno percorrere le autostrade.

Sciopero 8 marzo di treni, aerei, autostrade: orari e fasce di garanzia

I sindacati autonomi, tra cui Usi-Cit, Slai-Cobas, Cub, Usb, Adl Cobas, Clap e Orsa Trasporti, in sciopero per diverse ragioni, che spaziano dalla lotta contro la violenza di genere alla richiesta di aumenti salariali. La protesta include anche la richiesta di abolizione del reddito di cittadinanza e delle spese militari, comprese quelle per l’invio di armi in Ucraina.

Lo sciopero, che ha avuto inizio alle 21 di ieri, venerdì 7 marzo, e terminerà alla stessa ora di sabato 8 marzo, vedrà Trenitalia assicurare alcuni servizi fondamentali, come i treni Frecciarossa, Intercity e regionali, in linea con quanto stabilito dalla Commissione di Garanzia in base alla Legge 146/1990. Per consultare i treni Frecciarossa, Intercity e a lunga percorrenza garantiti, è possibile visitare la pagina sugli scioperi.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, verranno garantite alcune corse nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.

Sciopero 8 marzo: voli a rischio e disagi sulle autostrade

Oltre ai treni, anche i voli subiranno significativi ritardi e cancellazioni a causa dello sciopero. Le principali compagnie aeree nazionali e internazionali operanti in Italia sono coinvolte nella protesta, mentre l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha stabilito fasce di garanzia dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 per il prosieguo dei voli.

Anche gli operatori autostradali partecipano allo sciopero dell’8 marzo, con fermate previste fino alle 22. I disagi potrebbero comportare lunghe attese ai caselli, una riduzione del personale nelle aree di servizio e rallentamenti sulle principali tratte autostradali.

Sciopero 8 marzo: l’adesione del settore sanitario e personale scolastico

Lo sciopero dell’8 marzo coinvolge anche il settore sanitario, ma saranno garantite le prestazioni essenziali nei pronto soccorso, reparti di degenza, chirurgia d’urgenza e terapia intensiva. Potrebbero esserci rallentamenti o sospensioni per le visite non urgenti.

La protesta interessa anche il personale scolastico, universitario, della ricerca, dell’Afam e della formazione professionale, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle disuguaglianze di genere e promuovere i diritti delle donne.