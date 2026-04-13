Consegna di McDonald's allo Studio Ovale: Trump usa il momento per promuovere la legge sulle mance

Un breve ma emotivo siparietto davanti alla porta dello Studio Ovale ha attirato l’attenzione dei social e dei media: il presidente ha ricevuto una consegna di McDonald’s da una corriere che indossava una maglietta con la scritta “DoorDash Grandma”. Il filmato, condiviso dalla Casa Bianca, è stato accompagnato da osservazioni sul vantaggio economico ottenuto grazie alla norma fiscale promossa dall’amministrazione.

L’incontro, documentato in un video pubblicato dalla portavoce della Casa Bianca, è servito sia come momento informale sia come strumento comunicativo per evidenziare l’impatto concreto della legge nota come One Big Beautiful Bill e della sua misura più discussa: la Nessuna Tassa sulle Mance.

L’episodio alla Casa Bianca

La consegna è stata effettuata da Sharon Simmons, identificata dai presenti come la consegnataria che indossava la maglietta con la scritta DoorDash Grandma.

Nel video la donna annuncia: “Ho un ordine di DoorDash per lei, signor presidente”, consegnando due borse del noto fast food. Il presidente, nel ringraziare, ha ricordato che la signora aveva incassato circa $11.000 in mance l’anno precedente e ha collegato direttamente quella somma al beneficio fiscale introdotto dalla sua amministrazione.

Il momento virale e la sua lettura politica

Il filmato è diventato rapidamente virale, scatenando dibattiti su spontaneità e strategia comunicativa. Per la Casa Bianca, la registrazione ha avuto valore dimostrativo: mettere in scena un esempio tangibile per spiegare come la misura abbia inciso sulle buste paga. I critici hanno invece chiesto chiarimenti sul fatto che l’incontro potesse essere pianificato per scopi promozionali.

La legge e le cifre fiscali

Il riferimento politico del presidente è alla legge soprannominata One Big Beautiful Bill, firmata il 4 luglio 2026, che include la disposizione «Nessuna Tassa sulle Mance». Tale norma permette, in pratica, una deduzione fino a $25.000 sul reddito imponibile per lavoratori che ricevono abitualmente mance, operativa per gli anni fiscali 2026-2028. La misura è stata approvata in Senato con un voto di 51-50 il 1 luglio 2026, con il voto decisivo del vicepresidente JD Vance, e alla Camera con 218-214 il 3 luglio 2026, con l’opposizione compatta dei democratici.

Numeri e primo bilancio

I dati ufficiali del Servizio delle Entrate indicano che, su oltre 60 milioni di dichiarazioni processate fino a marzo 2026, circa 3,5 milioni di contribuenti hanno richiesto la deduzione prevista, con una riduzione media d’imposta di $1.300. L’esempio citato dal presidente—i presunti $11.000 guadagnati in mance dalla consegnataria—viene usato per mostrare l’impatto potenzialmente significativo della misura su singoli casi.

Implicazioni per i lavoratori e il dibattito pubblico

La norma ha alimentato discussioni diverse: da una parte chi sostiene che la deduzione per le mance rappresenti un concreto sollievo per chi vive di compensi variabili, dall’altra chi avverte che una riduzione fiscale può avvantaggiare in modo sproporzionato determinate categorie e incrementare la complessità amministrativa. In ogni caso, l’amministrazione ha scelto di illustrare l’effetto attraverso esempi pratici, come quello mostrato nella consegna alla Casa Bianca.

Il rapporto personale di Trump con McDonald’s

Questo episodio non è isolato nella narrazione pubblica del presidente. Durante la campagna elettorale, in ottobre 2026, Trump si era esibito dietro il bancone di un McDonald’s in Pennsylvania per attirare l’attenzione sui temi della sua candidatura. Dopo la rielezione, nel novembre 2026 partecipò al McDonald’s Impact Summit a Washington, ribadendo la sua familiarità con la catena. Il suo ordine personale, spesso citato, include due Big Mac, due Filet-O-Fish e un frappé; inoltre, nel 2019 aveva servito cibo di McDonald’s a una squadra universitaria campione alla Casa Bianca.

Il breve incontro con la consegnataria si è chiuso con un gesto simbolico: il presidente ha lasciato delle banconote come mancia dopo la domanda di una giornalista su quanto si danno di solito di mancia alla Casa Bianca, e ha invitato la donna a entrare nello Studio Ovale. L’episodio riassume la strategia comunicativa dell’amministrazione: trasformare un momento quotidiano in un esempio concreto per spiegare una riforma fiscale che rivendica come vantaggiosa per molti lavoratori.