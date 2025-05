Il nuovo anno scolastico in Molise

La Giunta regionale del Molise ha ufficialmente approvato il calendario per l’anno scolastico 2025-2026, stabilendo le date di inizio e fine delle lezioni. Le attività didattiche prenderanno avvio il e si concluderanno il . Questa decisione è stata accolta con interesse da parte di famiglie e istituzioni, in quanto segna l’inizio di un nuovo ciclo educativo per gli studenti molisani.

Chiusura delle scuole dell’infanzia

Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, la chiusura è prevista per il . Questo allungamento del periodo scolastico è stato pensato per garantire un adeguato numero di giorni di lezione, in linea con le esigenze formative dei più piccoli. Le famiglie possono quindi pianificare le proprie attività estive tenendo conto di queste date.

Vacanze e giorni di sospensione

Il calendario prevede anche diverse festività e giorni di sospensione delle attività didattiche. Tra le vacanze più attese ci sono quelle di Natale, che si svolgeranno dal fino al , e quelle di Pasqua, programmate dal 2 al . Inoltre, sono stati fissati altri giorni di pausa: il 16 e 17 febbraio per il Carnevale, il 2 maggio per il ponte della Festa del Lavoro e il 1 giugno per il ponte della Festa della Repubblica. Queste interruzioni sono fondamentali per garantire il benessere degli studenti e il giusto equilibrio tra studio e riposo.

Impatto sul sistema educativo

La programmazione di un calendario scolastico chiaro e ben definito è essenziale per il buon funzionamento del sistema educativo. Essa permette a genitori, insegnanti e studenti di organizzare al meglio le proprie attività. La scelta delle date è stata effettuata tenendo conto delle esigenze locali e delle tradizioni culturali, in modo da rispettare le peculiarità del territorio molisano. Con l’approvazione di questo calendario, la Giunta regionale dimostra un impegno costante verso il miglioramento dell’istruzione e del supporto alle famiglie.