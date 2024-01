Apre a Pasadena, in California, il primo ristorante completamente gestito dall'AI

Questo innovativo locale, chiamato CaliExpress by Flippy, utilizza la tecnologia di Miso Robotics e PopID per soddisfare i suoi clienti in modo completamente automatizzato.

L’apertura del primo ristorante completamente autonomo e alimentato dall’IA

La recente apertura del primo ristorante al mondo completamente autonomo e gestito dall’intelligenza artificiale (IA) a Pasadena, California, ha segnato una pietra miliare nella storia dell’industria della ristorazione. Battezzato CaliExpress by Flippy, questo rivoluzionario locale si avvale della combinazione di tecnologie sviluppate da Miso Robotics e PopID per offrire ai clienti un servizio completamente automatizzato. Il fulcro di questo straordinario ristorante è rappresentato da Flippy, un sistema robotico alimentato dall’IA di Miso. Utilizzando sensori all’avanguardia, telecamere e algoritmi intelligenti, Flippy si occupa della preparazione dei cibi in modo preciso e adattabile a diverse tecniche culinarie. L’utilizzo dell’AI permette al ristorante CaliExpress di garantire una cucina efficiente, sicura e sostenibile, offrendo così un’esperienza culinaria innovativa sia per i clienti che per il personale.

Flippy: la rivoluzione robotica che sta cambiando il settore della ristorazione

Flippy, il sistema robotico alimentato dall’IA di Miso, sta rivoluzionando l’intero settore della ristorazione grazie alla sua incredibile versatilità e alle sue competenze culinarie. Con la sua capacità di adattarsi a diverse tecniche di cottura e ricette, Flippy sta cambiando radicalmente il modo in cui le cucine commerciali gestiscono la preparazione del cibo. Dotato di sensori avanzati, telecamere e algoritmi intelligenti, Flippy offre una soluzione innovativa per offrire cibi consistenti e di alta qualità. Questo permette ai ristoranti di ottimizzare le loro operazioni, migliorando notevolmente la qualità e la velocità del servizio. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore della ristorazione rappresenta una svolta epocale che promette di portare nuove opportunità ed esperienze culinarie uniche per i clienti.