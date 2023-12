California, surfisti sfidano le onde nonostante l'avviso di evacuazione

Ventura (California), 31 dic. (askanews) – Un’impresa alla “Point Break” sfidando anche i divieti delle autorità.

Alcuni surfisti californiani sono scesi in acqua sfidando le alte onde oltre 8 metri, spinte dalle tempeste del Pacifico. A causa di una forte tempesta le autorità locali avevano diramato una allerta meteo invitando gli appassionati della tavola a evitate le zone costiere. Nella Pacific Coast Highway, zona costiera della California meridionale, c’è stato anche un ordine di evacuazione, ma questo non ha fermati i surfisti, anche il sindaco di Ventura ha cercato di bloccare le uscite in mare. Spettacolari le immagini delle loro imprese, fortunatamente non si sono registrati infortuni.