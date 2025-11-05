Roma, 5 nov (Adnkronos) – La capigruppo della Camera ha messo al primo punto dell'Odg di martedì prossimo la deliberazione di urgenza sul Ddl concorrenza, in quanto obiettivo fondamentale del Pnnr. Se verrà approvata l'urgenza, l'esame del provvedimento inizierà da martedì 9 dicembre.
Camera: aula vota martedì urgenza per Ddl concorrenza, da esaminare a dicembre
