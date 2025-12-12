Camera: martedì alle 11 scambio auguri tra presidente Fontana e Asp

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – Martedì 16 dicembre, alle ore 11, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, si svolge il tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno tra il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la Stampa parlamentare. Si legge in una nota della Camera.
