Camera: Question time con Dadone, Patuanelli e Giovannini (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione alla messa in sicurezza e all’ammodernamento della rete autostradale ligure (Pastorino – LeU); sulle iniziative per il rilancio del settore del trasporto aereo e della compagnia di bandiera, con particolare riguardo alla trattativa in corso in sede europea (Cantone – M5S); sulle iniziative volte a garantire, nell’ambito del sistema dei trasporti pubblici, il rispetto delle misure anti-Covid (Lollobrigida – FdI); sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, anche in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Prestigiacomo – FI).