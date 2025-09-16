Campania: Rotondi, 'Fico leader antipolitica, per Pd vittoria Pirro'

Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Ho rispetto per Fico ma il Pd nasce da energie e forze politiche che sono state la definizione della politica nella storia della Repubblica. Consegnarsi al leader dell’antipolitica sarà per il Pd una vittoria di Pirro". Lo scrive Gianfranco Rotondi su Twitter.
