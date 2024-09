Campara-Ferragni: qual è stata la reazione della sua consorte? Lo scenario nascosto.

Non abbiamo informazioni ufficiali riguardo all’attuale situazione sentimentale di Chiara Ferragni. Dopo la sua separazione da Fedez, a differenza dell’ex coniuge, la famosa influencer ha mantenuto privati i dettagli sulla sua vita sentimentale. Tuttavia, paparazzi e riviste di gossip hanno rivelato che l’influencer ha trascorso l’estate a Forte dei Marmi, accompagnata dalla sua nuova (presunta) conquista, Silvio Campara. Il particolare inquietante, tuttavia, è che l’uomo sarebbe ancora legato da vincolo matrimoniale. Come avrebbe reagito la moglie a tale notizia? Secondo quanto riportato da Gente, nonostante non ci sia stata una conferma ufficiale, da quando è stata rivelata la notizia ci sono state numerose voci riguardo una possibile relazione tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Di fatto, l’attenzione si è presto spostata sull’uomo, scoprendo che, sembra che l’impresario abbia una famiglia. Sembrerebbe che ci sia stata una sorta di colpo di fulmine tra i due all’inizio dell’estate, durante uno dei viaggi di Chiara in Toscana. Dettagli ancora più sorprendenti riguardano il fatto che l’influencer e la moglie di Campara sarebbero amiche intimate, con Chiara che avrebbe confidato alla donna i suoi sentimenti post-divorzio. L’immagine di Giulia Luchi – il nome della donna – è stata anche esaminata attentamente. Sappiamo che è un’ex modella e che è stato uno dei partecipanti di Miss Italia.

Sembra che fosse stato il marito di Chiara Ferragni a presentarle inizialmente l’opportunità di una potenziale collaborazione tra l’impresa digitale che lei gestisce e il marchio Golden Goose, di cui lui è CEO. La Luchi, in seguito a una prematura attrazione, aveva deciso di distanziarsi sia dal marito sia da quella che sembrava essere una nuova amica, passando il resto delle sue vacanze estive da sola, separata da Campara. Giulia Luchi non ha mai tenuto segreta la questione e sembra che a Forte dei Marmi non esitasse a discuterne, commentandola e sfogandosi, incluso raccontare della telefonata fatta a Chiara. Facendo così, la moglie dell’imprenditore non avrebbe completamente superato la situazione, tanto che avrebbe parlato dettagliatamente degli eventi con i suoi conoscenti, forse in cerca di conforto.