Da giorni circolava l’attesa per l’intervista, e finalmente è arrivata. Alvaro Morata, calciatore e oggetto di recente attenzione mediatica per la sua separazione da Alice Campello, ha aperto il suo cuore riguardo alla battaglia contro la depressione. La radio spagnola Cope ha accolto il suo messaggio, diffondendo sui social alcuni estratti significativi. Morata ha affrontato momenti complessi: la sua vita amorosa, una famiglia in crisi e la dolorosa decisione di lasciare la Spagna, scelta che ha suscitato non poche critiche e insulti da parte dei suoi sostenitori. Adesso gioca nel Milan, in Italia, una fase della sua vita caratterizzata da forti difficoltà.

La depressione non risparmia nessuno

Le dichiarazioni a Cope sono incisive e dirette: la depressione non risparmia nessuno, né atleti famosi né persone di spicco nella società o nel mondo dello spettacolo. Il buio può abbattersi su chiunque, e Morata ne è testimone, avendo anche vissuto momenti in cui non riusciva nemmeno a uscire dal letto. Quando si affrontano esperienze dure come la depressione o gli attacchi di panico, il lavoro o le circostanze personali diventano irrilevanti; è una battaglia quotidiana e incessante.

La separazione da Alice Campello

Dopo la rottura con Alice e il distacco dalla Spagna, per lui si è aperto un periodo difficile e inaspettato. Nessuno avrebbe immaginato che la coppia, un tempo così unita, potesse separarsi. La coppia, a lungo considerata tra le più autentiche e “ideali” nel panorama dello spettacolo, ha deciso di mettere un punto alla loro storia d’amore. Questa notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e continua a suscitare interesse. Dopo sette anni di matrimonio e quasi dieci di relazione, con quattro bambini a carico, tutto sembra giunto al termine.

Le ragioni della separazione

Le ragioni della separazione sono molteplici: l’età giovane, scelte avventate e una gestione complessa di minacce e sfide. Si tratta di un vero e proprio conflitto emotivo difficile da affrontare, culminato nel crollo della loro relazione. Alvaro, ora, ha scelto la trasparenza, rivelando di soffrire di depressione e di quanto la Spagna non gli sembri più un contesto salubre. “Non riesco a trovare felicità qui. Forse in un altro Paese sì”, afferma. Ribadisce che in Spagna non c’è rispetto nemmeno per le persone. Ha poi parlato dei suoi figli, evidenziando le difficoltà nel far comprendere perché alcune persone siano “così arrabbiate” con lui. Il calciatore spagnolo osserva che, contrariamente alla Spagna, in Italia ha trovato rispetto e dinamiche più familiari legate al mondo sportivo.

Un atleta vulnerabile

Durante l’intervista emerge un atleta vulnerabile, un uomo che con sincerità espone i suoi pensieri e le sue fragilità. Non ha omesso le difficoltà affrontate durante gli Europei, che ha visto vincere la sua nazionale, quando le sue abilità di giocatore venivano messe in dubbio e il suo ruolo di capitano giudicato “superfluo” e inadeguato. Un susseguirsi di ostacoli, che hanno infine portato a un’altra decisione complessa e dolorosa.