Campello-Morata si sono riuniti nuovamente per la questione dei loro figli: l'atmosfera è carica, particolari.

Alice Campello e Alvaro Morata, noti per l'attività di influencer di lei e la carriera calcistica di lui, sono stati avvistati insieme nonostante l'annuncio della loro separazione avvenuto un mese fa. La coppia era stata al centro di varie speculazioni sulla possibili cause della loro rottura, ma hanno smentito tutti i rumors. L'incontro recente, come rivelato dai paparazzi di Diez Minutos e Chi, non segna un ritorno dei vecchi sentimenti, ma è legato ai loro impegni paternali verso i gemelli Alessandro e Leonardo. Nonostante siano ritornati insieme a casa dopo aver accompagnato i bambini a scuola, non dimostrano interesse nel rinnovare il loro legame sentimentale. Chi riporta che la crisi coniugale è stata acuita da un litigio durante le celebrazioni per la vittoria della Spagna nel campionato europeo di calcio. Attualmente, i loro avvocati stanno lavorando per raggiungere un accordo.

Alice Campello ed Alvaro Morata sono stati visti insieme nuovamente. Solo un mese fa era esplosa la notizia della loro rottura, una sorpresa per tutti i loro ammiratori, considerato il rapporto praticamente perfetto che sembravano avere. La coppia, molto popolare sia per l’influenza di Alice che per la carriera di calciatore di Alvaro, ha sempre avuto un ampio seguito a livello globale, con il pubblico attento e appassionato di ogni aggiornamento sulla loro vita familiare sui social media. Nonostante l’apparenza, la loro relazione non era così serena come sembrava, e si è molto speculato sul possibile motivo della loro separazione. Al centro dei vari rumors c’erano ipotesi di tradimento da parte di Morata, un possibile affare extra matrimoniale di Alice Campello con il pilota di moto Andrea Iannone e persino l’ipotesi di una convivenza ormai fredda e lontana. Tutte queste voci sono state però smentite dai diretti interessati, che hanno sostenuto che frequenti malintesi avrebbero provocato la fine della loro relazione. Ora, settimane dopo l’annuncio della loro separazione, Alice ed Alvaro sono stati visti di nuovo insieme da paparazzi di Diez Minutos, un periodico spagnolo, e successivamente da fotografi di Chi. Il motivo del loro incontro non è un riaccendersi di vecchi sentimenti, ma degli impegni riguardanti i loro bambini: i gemelli Alessandro e Leonardo, Bella ed Edoardo. Infatti, l’ex coppia è stata vista a Madrid, in Spagna, mentre accompagnava a scuola i gemelli Alessandro e Leonardo, che hanno 6 anni.

Secondo quanto riportato dal magazine Chi, Alvaro Morata e Alice Campello non mostrano alcun interesse nel rinnovare il loro legame sentimentale. Durante un loro incontri recenti, non vi erano sorrisi sui loro volti, solo manifestazioni di angoscia e preoccupazione. Dopo aver portato i bambini a scuola, Alice e Alvaro sono tornati a casa insieme in auto, diretta all’abitazione dell’influencer veneta.

La rivista ha rivelato un particolare fino ad ora sconosciuto riguardo alle ragioni della loro separazione. La loro crisi coniugale sembra sia stata esacerbata in seguito a un litigio scoppiato durante le celebrazioni per la vittoria della Spagna nel campionato europeo di calcio. Dopo un bacio scambiato al momento della vittoria, Alice si è sentita infastidita desiderando festeggiare privatamente con i propri figli e amici, senza la presenza della famiglia del marito.

Per questo motivo, l’atmosfera tra loro risulta ancora piuttosto tesa. Attualmente, gli avvocati delle due parti stanno lavorando per raggiungere un accordo in tempi brevi.