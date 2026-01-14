Poteva essere una nuova Crans-Montana invece, fortunatamente, la tragedia è stata evitata. A Madrid, candele scintillanti e fuochi d’artificio, hanno causato un incendio all’interno di un locale. Provvidenziale l’intervento di un dipendente.

Candele scintillanti e fuochi d’artificio, incendio a Madrid: sfiorata nuova Crans-Montana

All’interno di un noto locale a Madrid, sul Paseo della Castellana, si è sfiorata una nuova Crans-Montana.

Una volta terminata la cena, i commensali hanno infatti cominciato ad agitare in aria le candele scintillanti, responsabili dello scoppio dell’incendio in Svizzera costato la vita a 40 persone, tra cui 6 italiani. Come si legge su El Pais, nel locale, solito a questa pratica, l’incendio è scoppiato a causa da una fiammata provocata da fuochi d’artificio distribuiti dalla proprietà. Le scintille poi avrebbero colpito alcune piante all’ingresso. Fortunatamente un dipendente del locale si è accorto subito del pericolo, ha preso l’estintore e ha spento l’incendio.

Madrid, sfiorata una nuova Crans-Montana. I proprietari del locale: “Mai più fuochi d’artificio”

I proprietari del locale a Madrid nel quale si è rischiata una nuova Crans-Montana, hanno detto a El Pais che non utilizzeranno più i fuochi d’artificio. Inoltre, hanno anche detto che il locale (e le altre 18 attività che controllano) “dispongono di certificati antincendio secondo le normative vigenti e che hanno contribuito ha impedire la propagazione delle fiamme” e che appunto “vieteranno definitivamente l’uso di razzi e di qualsiasi fuoco d’artificio“, in tutti i loro locali.