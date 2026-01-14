Non si ferma il dolore e la rabbia per quanto accaduto a Crans-Montana la notte di Capodanno. L’incendio, scoppiato all’interno del locale Le Constellation, ha infatti provocato la morte di 40 persone, tra cui 6 italiani. Tra le vittime anche Cyane Panine, cameriera di 24 anni che, secondo le ultime notizie, sarebbe la ragazza proprio lei la ragazza col casco.

Strage di Crans-Montana: la cameriera col casco è Cyane Panine?

Cyane Panine, 24 anni, è una delle 40 vittime della strage di Crans-Montana. Cameriera al Constellation, nelle ultime ore è stata identificata come la ragazza col casco. La famiglia della ragazza è stata travolta non solo dalla tragedia della morte di Cyane, ma anche dalla foto che stanno circolando online, con la madre, Astrid, che ha France 2 ha detto: “quelle foto ci hanno ferito profondamente. La nostra vita non sarà più la stessa. Non festeggerò mai più un Capodanno.” Ma ecco cosa avrebbero chiesto i proprietari del locale alla ragazza poco prima della tragedia.

Strage di Crans-Montana: cosa avevano detto i proprietari alla cameriera morta nell’incendio?

L’avvocata della famiglia di Cyane Panine, la cameriera morta nell’incendio di Crans-Montana, Sophie Haenni, ha chiarito subito che la ragazza “non è mai stata informata della pericolosità del soffitto né ha mai ricevuto una informazione sulla sicurezza.” L’avvocata ha inoltre raccontato che, quella sera, Cyane non doveva servire ai tavoli ma poi Jessica Moretti le avrebbe chiesto di scendere nel seminterrato per aiutare i colleghi con le bottiglie. Poi la tragedia. L’avvocata: “è probabile che l’incendio sia stato causato dal numero di candele accese nello stesso punto. La morte di 40 persone e il ferimento di oltre 100 potevano essere evitati se le norme di sicurezza fossero state rispettate.”