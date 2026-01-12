La misteriosa ragazza con il casco: chi è la cameriera che ha scatenato l’...

La notte di Capodanno a Crans-Montana si è trasformata in tragedia quando un incendio devastante ha colpito il locale Le Constellation, causando morti e feriti. Al centro dell’indagine svizzera ci sono i coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del disco-bar, e la misteriosa ragazza con il casco, la giovane cameriera che, con un bengala e una bottiglia, ha innescato l’incendio.

Strage Crans-Montana: indagini separate e accuse gravi per i coniugi Moretti

Due giorni fa, le autorità svizzere hanno ascoltato Jacques e Jessica Moretti in due sessioni distinte, come prevede la prassi nei casi più delicati. I coniugi, titolari del locale Le Constellation di Crans-Montana, sono ora indagati per omicidio plurimo, incendio e lesioni colpose a seguito del devastante rogo di Capodanno che ha trasformato la notte di festa in tragedia. Jacques è stato arrestato, mentre Jessica si trova agli arresti domiciliari.

Jacques ha descritto gli attimi immediatamente successivi allo scoppio, raccontando i disperati tentativi di salvare Cyane Panine, la giovane cameriera di 24 anni morta tra le fiamme: “Ho provato a rianimare per più di un’ora”, ha detto, aggiungendo: “Ho cresciuto il ragazzo come fosse mio figlio, era il suo fidanzato. Abbiamo tentato assieme finché sono arrivati i soccorsi e ci hanno detto che era troppo tardi”.

Jessica, invece, ha restituito la drammaticità di quegli istanti concitati, ricordando un avvio di serata apparentemente tranquillo: “La serata era iniziata senza alcun segnale di allarme”, con pochi clienti presenti fino all’una di notte e nessun presagio del disastro imminente.

Chi è davvero la ragazza col casco che ha innescato l’incendio a Crans-Montana?

Secondo la ricostruzione dei coniugi, l’incendio è iniziato durante il servizio dei bengala – piccole candeline scenografiche poste sulle bottiglie – utilizzati per rendere più spettacolare la serata. La giovane ripresa nei video, salita sulle spalle di un collega con bottiglia e bengala, non era una cliente ma una delle cameriere del locale.

Questo dettaglio ha cambiato radicalmente la prospettiva sull’accaduto, evidenziando i rischi legati a certe consuetudini del locale, già segnalati in passato dalle autorità: “È una cosa che non facevamo sempre. Non era la prima volta, però. Non l’ho mai impedito ma non l’ho neanche mai ordinato”, avrebbe precisato Jessica.

Inoltre, ha raccontato come le scintille dei bengala abbiano raggiunto i pannelli fonoassorbenti del soffitto, facendo divampare rapidamente le fiamme: “Ho percepito un movimento di folla e subito dopo ho visto una luce arancione nell’angolo del bar”. In pochi minuti la situazione è degenerata: è stata ordinata l’evacuazione del locale e chiamati i pompieri, mentre il marito riceveva un messaggio d’emergenza: “C’è del fuoco al Constel, vieni subito!”.

Jessica ha definito quanto accaduto “il dramma della mia vita”, riflettendo sul trauma irreversibile causato da un evento iniziato come festa e finito in tragedia, con la ragazza col casco al centro di un episodio destinato a segnare per sempre Crans-Montana.