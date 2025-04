Un salvataggio eroico nel torrente Elvo

Un drammatico salvataggio ha avuto luogo questa mattina a Mongrando, dove i vigili del fuoco di Biella sono stati chiamati a intervenire per recuperare un cane in difficoltà nel torrente Elvo. Le abbondanti piogge dei giorni scorsi avevano reso il corso d’acqua particolarmente pericoloso, ma grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori, l’animale è stato tratto in salvo.

Il recupero dell’animale

Il cane, una femmina di Pastore biellese di circa otto mesi, è stata trovata in una situazione critica, ma fortunatamente i vigili del fuoco, supportati dal Saf (speleo alpino fluviale), sono riusciti a portarla in salvo. L’intervento è stato rapido e ben coordinato, dimostrando l’importanza della preparazione e della formazione specifica per affrontare situazioni di emergenza come questa.

Un nuovo inizio per Elva

Non essendo riusciti a risalire al proprietario dell’animale, i vigili del fuoco hanno deciso di affidare la cagnolina ai volontari del canile di Cossato. Non sapendo come chiamarla, hanno scelto il nome “Elva”, in omaggio al torrente che l’aveva vista protagonista di questa avventura. Questo gesto non solo sottolinea l’affetto e la cura che i soccorritori hanno per gli animali, ma anche l’importanza di garantire loro una seconda possibilità.

Un messaggio di speranza

Il salvataggio di Elva rappresenta un chiaro esempio di come la comunità e le istituzioni possano unirsi per proteggere gli animali in difficoltà. La storia di questo cane è un richiamo a tutti noi: è fondamentale prestare attenzione all’ambiente e agli animali che ci circondano, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. Ogni piccolo gesto può fare la differenza e contribuire a salvare vite.