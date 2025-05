La richiesta di Carlo Giovanardi

Recentemente, Carlo Giovanardi, ex ministro e attuale esponente di Popolo e Libertà, ha sollevato una questione di grande rilevanza riguardo alla sicurezza aerea. Giovanardi ha chiesto al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, di ritirare una norma che permette l’imbarco di cani di grossa taglia, fino a 80 chili, nella cabina passeggeri.

Secondo Giovanardi, questa decisione è “assurda” e mette a rischio la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo.

Statistiche allarmanti sugli attacchi dei cani

La richiesta di Giovanardi non è priva di fondamento. Negli ultimi dieci anni, si sono registrati centinaia di attacchi da parte di cani, con un numero significativo di vittime, tra cui molti bambini. Questi dati allarmanti pongono interrogativi sulla decisione di consentire la presenza di cani di grandi dimensioni in aereo, specialmente considerando che alcuni di questi animali, come dobermann e pitbull, sono noti per la loro aggressività. Giovanardi ha sottolineato che la sicurezza dei passeggeri deve essere la priorità assoluta e che la norma attuale sembra ignorare questo aspetto cruciale.

Le norme attuali e le preoccupazioni future

Attualmente, in Italia, è già consentito portare a bordo cani di piccole dimensioni, purché siano sistemati in un contenitore ai piedi del proprietario. Tuttavia, l’introduzione di una norma che permetta cani di grandi dimensioni, con un posto riservato accanto al proprietario, solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza a bordo. Giovanardi ha messo in evidenza come la decisione del ministero dei Trasporti di permettere l’ingresso di cani di grossa taglia nella cabina passeggeri possa apparire surreale, soprattutto alla luce degli episodi di aggressione che si sono verificati recentemente, come quello avvenuto a Modena.