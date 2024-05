Cannabis: Magi, 'domani flash mob e question time su follia governo'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “L’ultima follia del governo è la norma contro la cannabis light dentro il ddl sicurezza. Una norma che nasce per tagliare definitivamente le gambe a un settore che si è sviluppato negli ultimi anni con centinaia di imprese e migliaia di lavoratori attorno a una sostanza che non ha alcun effetto drogante". Lo afferma Riccardo Magi in un video sui suoi canali social nei quali dà appuntamento a domani, mercoledì 29 maggio, davanti alla camera dei deputati a Roma per un flash mob per la cannabis light.

"Lo scopo del governo? Evitare che vi siano problemi alla sicurezza a seguito degli effetti psicotropi di questa sostanza. Effetti che però questa sostanza non ha. Per chiedere al governo di tornare indietro su questa follia, domani ci vedremo davanti Montecitorio alle 14 per un flashmob con produttori e rivenditori toccati da questa norma e poi alle 15 farò un Question time al governo proprio su questo punto”.