Cannes, Viggo Mortensen racconta il nuovo film di Cronenberg

Milano, 24 mag. (askanews) – David Cronenberg porta a Cannes la sua ossessione per il corpo. “Crimes of the future” è il film del regista in concorso che ha per protagonisti Léa Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen nel ruolo di un artista che si cimenta in performance di avanguardia modificando il suo corpo con la chirurgia che in questo nuovo mondo assume anche un significato erotico.

“Penso che guardi al proprio corpo e alla mortalità e ci permette, se siamo aperti, di guardare al nostro e pensare alle conseguenze dell’invecchiamento, del decadimento e della morte e a cosa significano”, ha detto Mortensen parlando del regista, del suo ruolo e delle tematiche del film.

“Ci sono molti registi che possono provocare ma ce ne sono pochi che provocano contemporaneamente una reazione immediata e viscerale e una riflessione intellettuale a lungo termine in generale i suoi film sono in anticipo sui tempi”.

Seydoux interpreta la sua compagna, nella vita e nelle performance mentre Stewart è una investigatrice che indaga sulla coppia.