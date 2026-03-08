Caos all'Old Firm: tifosi in campo e indagine della Scottish FA

La vittoria ai rigori del Celtic su Rangers è stata offuscata da invasioni di campo, scontri tra tifoserie e un'indagine della Scottish FA dopo aggressioni a un giocatore e a un membro dello staff

La partita di Coppa tra Celtic e Rangers si è decisa ai rigori dopo un pareggio a reti inviolate. Subito dopo il fischio finale alcuni sostenitori ospiti hanno invaso il manto erboso per festeggiare, mentre decine di tifosi di casa sono entrati in campo in reazione, generando conflitti fisici e lanci di oggetti.

L’incidente ha trasformato la celebrazione in una scena di tensione nello stadio. La dinamica dell’accaduto include ripetuti scontri tra gruppi di tifosi e il lancio di bottiglie e altri oggetti verso il terreno di gioco. Le autorità dello stadio e il personale di sicurezza sono intervenuti per separare le tifoserie e ristabilire l’ordine.

Che cosa è successo sul terreno di gioco

Le autorità dello stadio e il personale di sicurezza sono intervenuti per separare le tifoserie e ristabilire l’ordine. Il pareggio dopo i tempi supplementari aveva già portato la sfida ai tiri dal dischetto, conclusi con la vittoria del Celtic per 4-2. Al termine della serie qualcuno dei tifosi ospiti ha oltrepassato le barriere e si è diretto verso il prato, costringendo polizia e steward a contenere la situazione.

Nel corso della successiva confusione sono avvenuti scontri tra gruppi di sostenitori. Sono state documentate aggressioni verso membri della squadra avversaria e il lancio di fuochi d’artificio e oggetti contundenti. Diverse persone, tra tifosi e addetti, hanno subito contusioni lievi; le forze dell’ordine hanno proceduto a identificazioni e a misure di contenimento.

La procura sportiva e le autorità competenti hanno avviato accertamenti per chiarire responsabilità e dinamiche. Le società coinvolte collaborano con gli inquirenti e hanno annunciato iniziative disciplinari interne.

Aggressioni a giocatori e addetti

In seguito agli scontri, il difensore del Celtic Julian Araujo e un componente dello staff hanno denunciato aggressioni da parte di sostenitori del Rangers. Le ferite riportate sono state documentate sul posto e alcuni protagonisti hanno ricevuto assistenza medica immediata.

Altri calciatori, tra cui Tomas Cvancara, sono intervenuti per separare le parti coinvolte e sono comparsi con macchie di sangue sulle divise mentre cercavano di contenere la situazione. Le immagini e i primi resoconti mostrano come gli eventi siano degenerati prima che la sicurezza riuscisse a istituire un cordone per riportare l’ordine. Le registrazioni e le testimonianze sono al vaglio delle autorità competenti.

Reazioni ufficiali e indagine della Scottish FA

La Scottish FA ha condannato l’accesso dei tifosi al campo e ha annunciato l’avvio immediato di un’indagine secondo il protocollo del Judicial Panel. Le registrazioni e le testimonianze sono al vaglio delle autorità competenti, in continuità con gli accertamenti già avviati.

La polizia di Glasgow ha confermato diversi fermi e sta conducendo accertamenti per individuare i responsabili degli assalti e dei lanci di petardi. Il provvedimento federale mira a sanzionare i singoli colpevoli e a verificare eventuali falle nelle misure di sicurezza adottate per la partita. Le autorità hanno annunciato che gli esiti dell’indagine saranno valutati anche ai fini disciplinari e procedurali.

Le parole degli allenatori

A seguito dell’indagine avviata dalla Scottish FA, i tecnici delle due squadre hanno commentato l’accaduto con toni critici e misurati. Il manager del Celtic ha richiamato l’attenzione sul carattere emotivo della vittoria e ha espresso rammarico nel caso in cui la celebrazione avesse oltrepassato i limiti del rispetto e della sicurezza. Ha definito l’episodio «spiacevole» e ha auspicato che la prestazione della squadra non venga offuscata dalle tensioni in curva. Il tecnico del Rangers ha manifestato rammarico per le immagini circolate, ha riconosciuto l’intensità emotiva tipica di questi derby e ha condannato gli episodi verificatisi sul campo dopo il triplice fischio.

Contesto storico e rischi legati all’Old Firm

Dopo il triplice fischio, la partita tra le due squadre ha riecheggiato fattori che vanno oltre il campo. L’incontro, noto come Old Firm, affonda le radici alla fine del XIX secolo ed è caratterizzato da tensioni di natura politica e religiosa. Tali tensioni hanno spesso aggravato i contrasti sportivi e, in alcuni casi, sono sfociate in episodi di violenza.

Negli ultimi anni le autorità avevano limitato la presenza degli away supporters per contenere il rischio di scontri. L’ultima tornata ha invece registrato una maggiore partecipazione di tifosi ospiti e il match è stato considerato un test per valutare il ritorno a numeri più consistenti in trasferta. La gestione di questi flussi rimane una delle principali sfide per la sicurezza, dato il potenziale di escalation durante questo tipo di derby.

Implicazioni per la sicurezza degli eventi

Il verificarsi di questi fatti riapre il dibattito sulle misure di prevenzione negli stadi e sulla necessità di mantenere l’ordine pubblico. La gestione di ingressi, barriere, forze dell’ordine e stewarding sarà esaminata nell’ambito dell’indagine federale. L’analisi verificherà se servano modifiche operative, maggiori controlli o restrizioni temporanee sulle allocazioni dei biglietti in trasferta. Le conclusioni dell’autorità competente determineranno eventuali provvedimenti pratici e cambiamenti nelle procedure di sicurezza.

Bilancio sportivo e conseguenze sportive

Il Celtic si è qualificato per la semifinale vincendo ai rigori, pur non avendo effettuato alcun tiro in porta nei 120 minuti regolamentari. Il Rangers esce dalla competizione con amarezza dopo aver creato numerose occasioni e visto annullare un gol nei supplementari.

Oltre all’impatto immediato sul torneo, le immagini degli scontri potrebbero determinare provvedimenti per i club e per i singoli tifosi identificati. Al termine delle indagini la Scottish FA e la polizia decideranno eventuali sanzioni disciplinari e azioni penali.

In attesa degli esiti ufficiali resta centrale la necessità di rafforzare la sicurezza negli stadi per tutelare giocatori, staff e tifosi che assistono alle partite. Le conclusioni dell’autorità competente determineranno eventuali cambiamenti nelle procedure operative e nelle misure di prevenzione.