Capelli fini e deboli: le cause e rimedi naturali

I capelli fini e deboli sono un problema che affligge molte persone. Alla vista appaiono danneggiati, deboli e spenti, hanno la tendenza a spezzarsi con facilità e rendono la chioma poco folta e voluminosa. Tra le cause scatenanti ci sono cause interne, in primis i fattori genetici, e cause esterne, come ad esempio trattamenti chimici troppo aggressivi e danni meccanici. Scopriamo insieme quali sono i rimedi naturali per renderli più sani.

Capelli fini e deboli

I capelli fini e deboli sono un problema che riguarda indistintamente uomini e donne. Negli uomini la causa più diffusa dei capelli sottili o diradati è la calvizie, mentre nelle donne i capelli fini e sottili potrebbero dipendere semplicemente da fattori genetici, assottigliarsi con l’età o cadere del tutto.

Oltre ai fattori genetici, ci sono altre cause interne dei capelli fini e deboli: un regime alimentare squilibrato, l’assunzione di alcuni farmaci, quali antidepressivi, anticoagulanti e anticoncezionali, lo stress, disturbi della tiroide, problemi ormonali o la menopausa.

Le cause esterne dei capelli fini e deboli sono dovute a danni meccanici di sfregamento e spazzolamento aggressivo, eccessiva esposizione solare, inquinamento atmosferico, trattamenti cosmetici troppo aggressivi e ripetuti, calore eccessivo di phon e piastre, uso di extension, uso intensivo di piastre, arricciacapelli, ecc.

Capelli fini e deboli: consigli

Lo spessore dei capelli è determinato da fattori genetici ed ereditari. Osservando un capello al microscopio, notiamo che la sua struttura è composta da tre strati: il midollo, quello più interno, la corteccia, quello intermedio, e la cuticola, quello più esterno. Lo strato della cuticola è formato da scaglie di cheratina che avvolgono il capello e lo proteggono dagli agenti esterni, gli agenti atmosferici, l’inquinamento e gli agenti chimici dei trattamenti per capelli. Nei capelli fini e deboli la cuticola è più sottile, perciò tendono a spezzarsi con più facilità.

Prendersi cura dei capelli fini e deboli è importante poiché, se trascurati, possono anche iniziare a cadere. Esistono molte soluzioni grazie alle quali prevenire o fermare la caduta dei capelli.

Capelli fini e deboli: rimedio naturale

Il bulbo pilifero dei capelli fini e deboli si presenta spento e danneggiato. A lungo andare, questa condizione indebolisce ulteriormente i capelli che, quindi, possono anche iniziare a spezzarsi e cadere. Prevenire e fermare la caduta dei capelli è importante soprattutto perché la negligenza potrebbe vanificare ogni futuro tentativo di intervento.

Foltina Plus è una lozione in spray che va applicata per due volte al giorno, mattina e sera. Applicata regolarmente, restituisce volume e lucentezza ai capelli e, inoltre, previene e ferma la loro caduta.

Questa lozione professionale è riconosciuta la migliore per prevenire e curare la caduta dei capelli.

Questo risultato è reso possibile dagli ingredienti che compongono Foltina Plus, selezionati con cura per il beneficio che apportano: la Serenoa Repens migliora la salute dei capelli e del cuoio capelluto perché migliora la circolazione sanguigna, bilancia i livelli ormonali e agisce sul meccanismo che causa la caduta; il Fieno Greco, ricco di fitoestrogeni, rende i capelli più corposi, lucenti e voluminosi, contrasta e ferma la caduta; l'Arginina è un amminoacido molto importante perché migliora l'irrigazione sanguigna delle radici, di conseguenza i capelli assorbono meglio le sostanze nutritive e riprendono a crescere.

Ricordiamo che il pagamento si effettua alla consegna, in contrassegno.

