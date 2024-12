Capodanno in tv: cosa guardare il 31 dicembre 2024 ed il 1° gennaio 2025

Chi sarà il vincitore tra Rai, Mediaset e Nove dell’attesa serata di Capodanno? Dai programmi serali ai film di culto fino ai classici animati, l’offerta televisiva per l’ultimo dell’anno è molto ampia e soddisfa tutti i gusti. Da “Il nuovo anno che arriva” su Rai1 a “Festa di Capodanno con musica” su Canale 5 per un conto alla rovescia all’insegna del divertimento. Divertimento, film d’animazione e un assortimento di classici imperdibili. Come da consuetudine, la programmazione televisiva offre una vasta scelta di programmi da cui trarre spunto per trascorrere la notte di San Silvestro in compagnia o semplicemente come sottofondo per la classica cena. Come un menù variegato, l’offerta della Rai, Mediaset e delle altre reti è pensata appositamente per tutte le età, dai più giovani agli adulti.

Programmi tv Capodanno: cosa guardare il 31 dicembre 2024 e il 1° gennaio 2025

In prima serata su Rai1 si potrà attendere il conto alla rovescia con Marco Liorni, presentatore del programma “L’anno che verrà” trasmesso in diretta da Reggio Calabria. Sul palco si susseguiranno numerosi ospiti comici e musicali come Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Los Locos e Nino Frassica. Anche Canale 5 sceglie il Sud, trasmettendo in diretta da Piazza Duomo a Catania “Capodanno in musica” condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Una ricca selezione di artisti animerà la serata: Baby K, Marco Masini, Paola & Chiara, Umberto Tozzi e la partecipazione dei giovani della scuola di “Amici di Maria De Filippi”. Discovery entra in competizione con “Capodanno sul Nove” presentato da Amadeus, che sembra avere al proprio fianco personaggi del calibro di Annalisa, Geolier e Gigi D’Alessio.

Cosa vedere il 1° gennaio

Per i bambini (ma non solo) su Rai2 potrete godervi i classici Disney come “Gli Aristogatti” in prima serata. Successivamente, verrà trasmesso un altro film d’animazione: “I Mitchell contro le macchine”, che è stato candidato agli Oscar nel 2022. Invece, su Rai3, potrete ridere con “Il piccolo diavolo”, interpretato da Roberto Benigni. Per il Capodanno Rete4 e Italia1 rendono la serata movimentata con azione e fantascienza, trasmettendo rispettivamente “Undici uomini e un segreto” e “Il giorno dell’indipendenza”.

Italia1 successivamente proporrà “Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve, sequel del cult di Ridley Scott del 1982. Anche La7 non si sottrae quando si tratta di storia del cinema, poiché dedicherà la programmazione della sua prima serata a “Indovina chi verrà a cena?” di Stanley Kramer, con un cast eccezionale: Sidney Poitier, Spencer Tracy e Kathrine Hepburn.”