Il concerto di Capodanno Roma 2025 promette sorprese con una line up speciale. Un’esperienza unica al Circo Massimo, tra musica, divertimento e celebrazioni per il nuovo anno.

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma si arricchisce di un ospite inaspettato, che aggiunge un tocco internazionale all’evento. Oltre agli artisti già annunciati come Gabry Ponte, la PFM Premiata Forneria Marconi, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, si esibiranno i leggendari Culture Club, con la presenza del carismatico Boy George.

Capodanno a Roma 2025: gli artisti a sorpresa sul palco del Circo Massimo

La band si presenterà con una formazione di 11 elementi e proporrà una performance che celebra i loro primi due album, considerati veri e propri pilastri della musica pop degli anni ’80.

L’evento, che avrà inizio alle ore 21:30 del 31 dicembre, sarà completamente gratuito e proseguirà anche dopo il brindisi di mezzanotte. Per intrattenere il pubblico, si alterneranno le voci di Mariachiara Belardo di “Dimensione Suono Soft” e Don Cash di “Dimensione Suono Roma”, insieme al DJ Mauro Zavadava Mandolesi. Questo spettacolo musicale rappresenta un’occasione unica per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con grandi star della musica.

Capodanno al Circo Massimo: grande sorpresa con i Culture Club e Boy George

L’annuncio dei Culture Club arriva dopo un periodo di incertezze riguardanti la line-up dell’evento. L’assenza di Tony Effe, a seguito della sua esclusione, e il ritiro di Mahmood e Mara Sattei, in solidarietà al collega, avevano messo in discussione la composizione dell’evento. La scelta di escludere Tony Effe, i cui testi sono stati ritenuti offensivi nei confronti della dignità delle donne, era stata spiegata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che aveva sottolineato la necessità di evitare contenuti non adeguati per un evento ufficiale del Campidoglio.

Oltre alla musica, il concerto offrirà anche momenti di riflessione, in particolare sul tema della sicurezza stradale e del valore della vita.

Capodanno 2025 a Roma: gli artisti a sorpresa e la line up che sorprenderà il pubblico

In memoria di Francesco Valdiserri, il giovane tragicamente scomparso l’anno scorso in un incidente mentre camminava sul marciapiede della Cristoforo Colombo, si esibiranno i Cosmonauti Borghesi e gli Origami Smiles, la band alla quale Francesco apparteneva.

A rendere ancora più speciale la serata, ci sarà anche il comico Andrea Rivera, che proporrà uno sketch incentrato sull’esclusione di Tony Effe. Rivera ha dichiarato di essere stato lasciato “libero di esprimersi”, precisando che il suo intervento non intende offendere nessuno ma solo fare satira. “Non possiamo dare certi messaggi ai giovani”, ha concluso, parlando dell’importanza di scegliere i giusti contenuti per un pubblico giovane e attento.