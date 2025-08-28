Carabinieri aggrediti in una palazzina nel Fiorentino: finiti in ospedale

Grave episodio di violenza contro le forze dell’ordine nel Fiorentino: durante un intervento in una palazzina, alcuni carabinieri sono stati aggrediti da più persone, riportando ferite e lesioni che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale.

Un grave episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri a Figline Valdarno, in via Vittorio Veneto, dove alcuni carabinieri impegnati in un controllo in appartamento sono stati improvvisamente aggrediti da due uomini.

La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’arrivo di rinforzi.

Nonostante il supporto di altri militari, gli aggressori avrebbero continuato a colpire, coinvolgendo l’intero gruppo presente. Il bilancio provvisorio parla di sette carabinieri feriti, trasportati con vari traumi agli ospedali di Ponte a Niccheri e Santa Maria Nuova.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia e della Croce Azzurra di Figline, insieme a un’automedica, mentre la Polizia locale ha fornito supporto operativo. Anche uno degli aggressori avrebbe riportato lesioni tali da richiedere cure ospedaliere.

Carabinieri aggrediti in una palazzina nel Fiorentino: la condanna delle istituzioni

Sui fatti è intervenuto il sindaco di Figline e Incisa Valdarno, Valerio Pianigiani, che ha espresso dure parole di condanna. L’amministrazione Comunale ha fatto sapere di considerare l’aggressione non solo un atto inaccettabile contro i militari, ma anche un attacco al senso di legalità dell’intera comunità. Il primo cittadino ha sottolineato la gravità del gesto, definendolo ingiustificabile e vile, e ha manifestato piena solidarietà ai carabinieri coinvolti, augurando loro una pronta guarigione.