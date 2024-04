Francesco Ferraro, 27 anni, e Francesco Pastore, 25 anni, sono stati travolti da un Range Rover nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile.

Carabinieri morti nel Salernitano, oggi i funerali di Ferraro

I funerali dell’appuntato scelto Francesco Ferraro si sono svolti oggi nella chiesa Maria Santissima Immacolata a Montesano Salentino, in provincia di Lecce. Sul pulpito è salita la fidanzata Carmela, per rendere l’ultimo saluto al compagno: “Non smetterò mai di parlare con te anche se non ci sei più e non ti vedo” ha dichiarato, ricordando l’amore “sincero, incondizionato, che ci ha portato a donarci l’uno all’altra“.

Le parole della fidanzata

“Lasci un vuoto incolmabile, amore mio, ma sappiamo che la tua anima ci sarà sempre perché vivrà accanto a ognuno di noi” ha continuato, rivolta alla chiesa in cui si sono riuniti i familiari e gli amici del 27enne. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la perdita. Il suo messaggio è stato letto durante il funerale da un ufficiale in servizio presso il comando provinciale dei carabinieri di Lecce.

L’incidente

La tragedia si è consumata lungo la statale 91 tra Eboli e Campagna, dove un Suv si è schiantato contro un’auto di pattuglia dei carabinieri. Nello scontro sono morti l’appuntato scelto Francesco Ferraro e il maresciallo Francesco Pastore. L’ufficiale alla guida della volante, Paolo Volpe, è rimasto invece gravemente ferito. La conducente del veicolo che ha causato l’incidente è una donna di 31 anni, già nota alle forze dell’ordine per precedenti penali legati allo spaccio e che è risulta positiva ai test per alcol e cocaina. È ora indagata per per omicidio stradale.