Carburanti: Giorgetti, prezzo benzina non dipende da governo, norma tetto esiste già**

**Carburanti: Giorgetti, prezzo benzina non dipende da governo, norma tetto e...

**Carburanti: Giorgetti, prezzo benzina non dipende da governo, norma tetto e...

Roma, 9 apr. (Adnkronos) - Sulla corsa dei prezzi della benzina "esiste già una disposizione dello scorso anno, se si verificheranno le circostanze partirà, ma come è evidente a tutti il prezzo della benzina non dipende dal governo". Così in conferenza stampa a ...