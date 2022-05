Carfagna e il voto in Parlamento sulle armi all’Ucraina: “Non è necessario”

La tesi della forzista Mara Carfagna sul voto in Parlamento sulle armi all’Ucraina utile solo per una situazione cambiata: “Ora non è necessario”

In una intervista a repubblica Mara Carfagna ha esposto la sua concezione “spiccia” del voto in Parlamento sulle armi all’Ucraina: “Non è necessario”. La ministra per il Sud e la coesione ha spiegato che in aula ci si dovrebbe tornare solo in ordine a radicali mutamenti di situazione e non per ubbie politiche isolate.

Ecco il Carfagna-pensiero in pillole: “Le scelte di questa portata si riesaminano in Parlamento solo se succede qualcosa di radicalmente nuovo, non certo perché qualche partito ha cambiato idea o cerca una vetrina”.

Carfagna e il voto sulle armi che non serve

Per l’esponente di Forza Italia il sunto è abbastanza elementare: “È ovvio che sono per la pace e contro le armi. Ma se non fornissimo armi a Kiev la Russia raderebbe al suolo l’Ucraina e al tavolo della diplomazia non si parlerebbe di pace ma di capitolazione, di resa senza condizioni”.

Sulla rinascita dell’asse gialloverde tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte proprio sul tema in convergenza delle ami da inviare a Kiev Carfagna ha parole di liquidazione: “Mi sembrerebbe davvero singolare. Il governo gialloverde è esistito, ha fallito su tutta la linea ed è caduto dopo un anno, credo senza grandi rimpianti degli italiani”. La chiosa della ministra è stata su Mario Draghi: “La sua premiership stata una vera risorsa per l’Italia nel biennio più drammatico dal dopoguerra a oggi”.

L’eredità del premier Mario Draghi

“Ma la sua eredità più preziosa è un’eredità di metodo, che dovremmo cercare di non disperdere: la capacità, in momenti di crisi molto ardui, di sacrificare interessi particolari per ottenere soluzioni utili all’interesse nazionale. Insomma, smetterla di far politica usando i problemi per piantare bandierine anziché affrontarli e risolverli”.