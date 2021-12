Cariplo Factory: SkyDeck a Mind opportunità unica per start up

Rho(MI), 4 dic. (askanews) – “L’accordo con SkyDeck che viene firmato oggi è un accordo estremamente importante, che vedrà un ruolo significativo di Cariplo Factory, che insieme all’acceleratore dell’Università di Berkeley lavorerà per generare opportunità che verranno offerte a 60 start up che potranno crescere in ambito internazionale”. Lo ha detto l’amministratore delegato Cariplo Factory, Carlo Mango, in relazione all’intesa tra Lendlease, SkyDeck e Cariplo Factory per la creazione a Mind, l’ex area di Expo 2015, della prima sede europea dell’acceleratore no-profit dell Università della California, Berkeley, dopo quella californiana.

“Il ruolo di Cariplo Factory – ha aggiunto – sarà proprio quello di creare delle opportunità, aprire anche un sistema di relazioni commerciali quindi offrire alle alle start up che verranno interessate da questo percorso un’opportunità unica. Da questo punto di vista quest iniziativa costituisce un importante rafforzamento dell ecosistema della ricerca dell innovazione sul nostro territorio”.

“Fortifica il nostro sistema, in particolare quello delle nostre università, relazionandolo con un player importantissimo a livello internazionale da quale appunto si possono avere degli spunti, si possono potenziare delle relazioni e, perché no, anche sviluppare dei programmi congiunti” ha concluso.