Carlo Marini ha espresso le sue opinioni su Martina e il suo ruolo di tronista nel programma Uomini e Donne.

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, è stata introdotta la nuova tronista, Martina De Ioannon, nota per la sua partecipazione a Temptation Island. Il video mostrato su Witty Tv ha permesso a Martina di raccontare la sua precedente relazione con Raul Dumitras e la successiva breve conoscenza con Carlo Marini. La ragazza ha spiegato che durante Temptation ha capito di non amare più Raul e ha sviluppato una certa chimica con uno dei single, Carlo Marini. Questo l’ha portata a lasciare Raul e a cercare di costruire qualcosa con Carlo. Tuttavia, nonostante ci abbiano provato, le cose non hanno funzionato e la relazione è finita per incompatibilità. La decisione di terminare la storia è stata presa da Martina, che ora è pronta per un nuovo capitolo nella sua vita.

Raul Dumitras non ha rilasciato alcun commento sulla nuova posizione di Martina, ma Carlo Marini ha espresso la sua opinione durante una diretta Instagram con Simone Dell’Agnello, un altro single di Temptation. Pur non volendo parlare male di nessuno, Carlo ha ammesso di aver tentato di far funzionare la sua relazione con Martina, ma la situazione non ha avuto un esito positivo perché lei ha voluto percorrere una strada diversa.

In un momento di sincerità durante la diretta Instagram, Carlo ha dichiarato: “Sono innamorato? Sì, del mio cane. […] Trovo difficoltà a fare connessioni nella vita e non sono molto attivo nei social. Sono una persona piuttosto privata. Mi affeziono molto alle persone che entrano nella mia vita e mi lasciano un segno. Ora sto bene, amo la mia vita di tutti i giorni. Temptation Island è stata un’esperienza fantastica per me, ma poi bisogna andare avanti”.

Anche se sembriamo forti, in verità siamo molto teneri. Mi sento in dovere di affrontare quest’argomento in quanto è giusto farlo – riferisce il sito web Tag 24 – Dopo essere usciti dal programma, Martina ed io abbiamo tentato di scoprire se potevamo funzionare come coppia, trovandoci però in una sorta di bolla. Ho vissuto a pieno la situazione, ma in seguito sono state prese delle decisioni. Alcuni hanno scelto percorsi differenti e ci sta, non dirò mai nulla di negativo su nessuno. Si deve continuare a vivere, nonostante tutto.”