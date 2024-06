Negli ultimi giorni, Carolyn Smith sta affrontando un’altra battaglia. Questa volta non è lei in prima persona a combattere contro un brutto tumore al fegato, ma il suo amato Sir Scotty.

Carolyn Smith: l’appello ai fan per il tumore al fegato

Da anni, ormai, Carolyn Smith condivide con i fan la sua battaglia contro il cancro. Questa volta, la giudice di Ballando con le Stelle ha chiesto aiuto ai seguaci per una malattia che non ha colpito lei, ma uno dei suoi cani. Il cucciolo, di nome Sir Scotty, ha un tumore al fegato.

Sir Scotty operato per un tumore al fegato

Qualche tempo fa, ospite di Verissimo, Carolyn Smith ha parlato così del cancro che ha colpito il suo amato cagnolino:

“Ho avuto la notizia che Scotty ha un tumore al fegato. Questo mi ha devastata. Nei miei anni di cure ho fatto Pet, Tac, esami, non mi fa paura nulla, invece per lui sono stata male”.

A distanza di qualche giorno, la coreografa ha portato il cane presso una clinica veterinaria di Milano per l’operazione.

Come sta il cane di Carolyn Smith?

Nel giorno stesso in cui ha portato Sir Scotty in clinica, Carolyn ha lanciato un appello ai fan: “Oggi si opera il tumore al fegato. Sicuramente lui è forte come me, però per aiutare un po’ abbiamo bisogno di un ondata di positività per lui e tranquillizzare me“. I seguaci, ovviamente, hanno risposto in modo positivo. Per il momento, la Smith non ha ancora aggiornato i fan sulle condizioni del cucciolo.