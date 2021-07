Carrà: funerali domani in diretta alle 12 su Rai 1

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – La Rai trasmetterà in diretta su Rai1, a cura del Tg1, i funerali di Raffaella Carrà, che si svolgeranno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, domani venerdì 9 luglio. L'ultimo saluto a Raffaella andrà in onda a partire dalle ore 11.40 con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la partecipazione di Filippo Di Giacomo.

Ampio spazio alla cerimonia funebre sarà dato anche su RaiNews24, che aprirà continue finestre informative durante le edizioni in onda dalle 12.