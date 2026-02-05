Dopo vari rinvii e ritardi entro fine febbraio arriverà la Carta del Docente 2026 ma con delle novità, innanzitutto riguardanti l’importo.

Carta del docente 2026, è cambiato l’importo: a quanto ammonta?

La Carte del Docente 2026 arriverà entro la fine del mese di febbraio. Si attende solamente il via libera da parte del ministero dell’Economia, che dovrà approvare la misura sul piano tecnico.

Per quest’anno c’è una novità e riguarda l’importo, che è stato tagliato: si passa infatti dai 500 euro ai 400. Con questa Carta i docenti potranno acquistare hardware, software, o spettacoli, libri, proiezioni al cinema e così via. Ma attenzione, l’acquisto di prodotti tecnologici non si potrà ripetere l’anno successivo, se infatti si compra un programma o un pc, l’acquisto si potrà effettuare nuovamente solamente dopo 4 anni. Per la prima volta il bonus andrà anche ai precari con contratto al 30 giugno o al 31 agosto.

Carta del docente 2026, FLG CGIL: “Riduzione ingiusta”

Come visto la Carta del docente 2026 avrà un importo inferiore, ovvero 400 euro anziché 500. Per FLG CGIL questa riduzione è ingiusta. Nel loro comunicato stampa si legge: “si tratta di una riduzione ingiusta e non compensata da misure sostitutive. Invece di adeguare il fondo della Carta al costo della vita, considerando che dal 2015 l’inflazione ha eroso del 20% il potere d’acquisto, la cifra è stata drasticamente decurtata anche nel suo valore nominale, limitando sensibilmente la capacità dei docenti di investire nella propria formazione. Per ampliare la platea dei beneficiari ai docenti con contratto a tempo determinato e al personale educativo, il Mim ha scelto di non incrementare i fondi complessivi, preferendo tagliare la quota spettante al singolo lavoratore. In questo modo l’estensione di un diritto è stata di fatto posta a carico del personale stesso.”