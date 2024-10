Nadia Mayer ricoverata in ospedale: l'agente immobiliare di Casa a Prima Vista condivide il suo percorso di recupero e ringrazia i fan per il supporto

Nadia Mayer ha recentemente condiviso un messaggio sui social, esprimendo la sua gratitudine per l’affetto ricevuto durante il suo ricovero in ospedale.

Casa a Prima Vista: Nadia Mayer in ospedale, aggiornamenti sulle sue condizioni di salute

Famosa per la sua partecipazione al programma di Real Time, Casa a Prima Vista, l’agente immobiliare ha annunciato di essere stata colpita da un principio di polmonite. Dopo giorni di accertamenti e analisi, ha rassicurato i suoi follower: “Tornerò più forte di prima. Qui dentro, capisco davvero quanto sia preziosa la salute”.

In un aggiornamento video dal letto d’ospedale, ha rivelato di avere contratto la legionella, un batterio che si diffonde in ambienti umidi e attraverso i condizionatori. “È una malattia seria, ma sono fiduciosa. I medici mi hanno assicurato che con la cura giusta, in due settimane sarò di nuovo in forma”, ha spiegato. Nadia ha poi riflettuto su come la malattia l’abbia portata a rivalutare le piccole gioie quotidiane: “Pagherei pur di essere in coda al supermercato. Ora apprezzo tutto di più”.

Casa a Prima Vista, Nadia Mayer ricoverata in ospedale: ecco come sta

Nadia, classe 1964 e originaria di Trento, vive a Roma dove ha avviato la sua carriera come modella prima di dedicarsi al settore immobiliare. Dieci anni fa ha fondato la sua agenzia, la Mayer Real Estate, diventando un punto di riferimento nel suo campo. Madre di cinque figli, descrive la sua famiglia come i suoi “tesori più grandi”. La sua determinazione e positività brillano anche in questo momento difficile, promettendo un ritorno alla normalità con maggiore forza e gratitudine.