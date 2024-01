Caso Ferragni: Salvini, 'sconcertato da cattiverie e livore'

Roma, 9 gen (Adnkronos) - "Non mi piace l'accanimento su qualcuno che è in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma per me il problema dell'Italia non è Chiara Ferragni, ci sarà un processo. Fedez e Ferragni sono un universo lontanissimo da ...

Roma, 9 gen (Adnkronos) – "Non mi piace l'accanimento su qualcuno che è in difficoltà. Quante volte Fedez ha polemizzato con me? Ma per me il problema dell'Italia non è Chiara Ferragni, ci sarà un processo. Fedez e Ferragni sono un universo lontanissimo da me, però la cattiveria e il livore di questi giorni mi lascia sconcertato". Lo ha detto Matteo Salvini a Rtl 102.5 sul caso Ferragni.