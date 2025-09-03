Caso Grillo jr: oggi la difesa concluderà le controrepliche, sentenza attesa in giornata

Tempio Pausania, 2 set.(Adnkronos) – Si terrà questa mattina, a partire dalle ore 10, davanti al Tribunale di Tempio Pausania (Sassari), l'ultima udienza del processo a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici genovesi, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese. Ieri il procuratore capo Gregorio Capasso ha concluso le repliche, così come la parte civile con le avvocate Giulia Bongiorno e Fiammetta Di Stefano.

Nel tardo pomeriggio hanno iniziato le controrepliche le difese degli imputati che concluderanno oggi. Subito dopo, probabilmente nel primo pomeriggio, il collegio presieduto da Marco Contu si ritirerà in camera di consiglio per decidere la sentenza. La Procura, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 9 anni di carcere per Grillo junior, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I quattro non saranno in aula neppure oggi. Mentre non si sa ancora se sarà presente la presunta vittima. Ieri l'avvocata Giulia Bongiorno ha annunciato che la ragazza ha espresso il desiderio di assistere alla sentenza.