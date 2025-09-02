Caso Grillo jr: pm, 'al risveglio la ragazza ha detto 'Mi hanno violentata tutti''**

**Caso Grillo jr: pm, 'al risveglio la ragazza ha detto 'Mi hanno v...

Tempio Pausania, 2 set. (Adnkronos) - "La ragazza lo ha detto subito, al risveglio. Ha detto alla sua amica: 'Mi hanno violentato tutti'. Era sconvolta. E' la prima cosa che dice, si è svegliata cosi la ragazza. Vi invito a riflettere sulla descrizione dettagliata. Al di l...

Tempio Pausania, 2 set. (Adnkronos) – "La ragazza lo ha detto subito, al risveglio. Ha detto alla sua amica: 'Mi hanno violentato tutti'. Era sconvolta. E' la prima cosa che dice, si è svegliata cosi la ragazza. Vi invito a riflettere sulla descrizione dettagliata. Al di là della denuncia fatta otto giorni dopo". Sono le parole del Procuratore capo di Tempio pausania, Gregorio Capasso, nel corso delle repliche al processo che si celebra davanti al Tribunale di Tempio Pausania.

Alla sbarra ci sono Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Per loro l'accusa, al termine della requisitoria, ha chiesto la condanna a nove anni di carcere. Nessuno degli imputati è presente in aula.